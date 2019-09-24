Югорчанин, желая купить автомобиль, «подарил» незнакомцу 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-24T14:59:30+03:00

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Накануне в полицию Октябрьского района обратился житель поселка Унъюган, который сообщил, что стал жертвой мошенничества.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 47-летний мужчина решил приобрести автомобиль на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений. Выбрав подходящий вариант, заявитель связался с продавцом по номеру, указанному в объявлении, и сообщил о намерении приобрести «УАЗ-Патриот».

Владелец автомобиля попросил перевести задаток и назвал реквизиты банковской карты. После чего потерпевший посредством онлайн-банкинга перечислил 25 тысяч рублей на банковскую карту предполагаемого продавца. После внесения предоплаты заявитель предпринял попытку связаться с продавцом внедорожника, но его сотовый телефон до настоящего времени заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU