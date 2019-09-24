Строительство школы и двух детсадов проинспектировала губернатор Югры

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-24T14:55:04+03:00

По срокам нет отставаний

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Губернатор Югры Наталья Комарова оценила ход возведения сразу трех образовательных объектов, два из которых расположены в Сургуте и один в Белоярском районе.

Так, в Сургуте была проинспектирована школа-детский сад №1 в микрорайоне 38, рассчитанная на 100 учащихся и 200 дошкольников.

- Плановый срок ввода, по информации администрации Сургута, ноябрь 2019 года. Текущий объем выполненных работ оценивается как 91% от общего объема, - отметила Наталья Комарова.

По заверению руководителя подрядной организации, объект будет сдан в эксплуатацию в намеченные сроки. В настоящее время завозится технологическое оборудование, начинается его установка.

Второй объект – детский сад в микрорайоне 42 на 300 мест. Плановый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года. По информации администрации Сургута, объем выполненных работ составляет 82% от запланированного.

Было отмечено, что работы здесь также выполняются в соответствии с графиком. В ходе проверок специалистами службы жилищного и строительного надзора Югры на данных объектах нарушений не выявлено.

В Белоярском районе участники заседания проинспектировали строительство детского сада в микрорайоне 3 А города Белоярский на 220 мест.

- По контракту срок ввода его в эксплуатацию – август 2020 года. Объем выполненных работ – 30% от запланированного, - обратила внимание Наталья Комарова.

По словам первого заместителя главы Белоярского района Александра Ойнеца, строительство объекта ведётся в соответствии с намеченным планом-графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU