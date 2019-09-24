СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-24T14:36:21+03:00

В Нягани нетрезвого водителя приговорили к одному году колонии строгого режима. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчина уже был судим за аналогичное правонарушение

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Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый в мае 2019 года был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Однако в августе 2019 года он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и управлял им до тех пор, пока не был остановлен инспекторами ДПС.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в колонии строгого режима, а также лишения права управления транспортными средствами сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU