В Сургуте все дома и социальные объекты подключены к теплу

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-24T14:12:51+03:00

В Сургуте все дома и соцобъекты подключены к теплу Фото: Татьяна Коркина

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Управляющие компании Сургута заявили о 100-процентной готовности жилого фонда. Намного раньше тепло было подано в соцобъекты.

Глава города Вадим Шувалов обратился к жителям Сургута через соцсети, чтобы узнать, есть ли жалобы на температурный режим. Результаты опроса в социальных сетях показали: к садикам и школам претензий нет, а вот с батареями в квартирах у некоторых сургутян еще сохраняются прохладные отношения.

Вадим Шувалов попросил сургутян указать адреса, где еще нет тепла. Реакция жителей не подтвердила информацию коммунальщиков о том, что во всех домах запущено отопление: 20 процентов пользователей на официальной странице главы во «ВКонтакте» указали на холодные батареи в квартирах.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, подача тепла в жилые дома Сургута началась с 17 сентября. В течение пяти дней отопление должно поступить в квартиры горожан. Еще столько же времени отведено на восстановление циркуляции и устранение пробок в системах отопления. Поэтому до 27 сентября управляющие организации проводят работы по спуску воздуха в верхних точках стояков системы отопления по заявкам жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU