СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-24T14:01:03+03:00

В Нижневартовске с поличным задержали молодых закладчиков наркотиков. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Накануне сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Нижневартовска задержали подозреваемых в момент раскладки наркотических средств.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, задержанные 22 и 18 лет, прибыв в город, в интернете нашли объявление о том, что можно подзаработать путем раскладки наркотиков, а деньги сразу же получать на свой счет. Молодые люди решились на такой заработок.

При досмотре у них было изъято семь свертков с находящимся внутри порошкообразным веществом. Результат химического исследования подтвердил, что изъятое является наркотическим и его вес составляет 2,822 и 3,988 грамм.

В настоящее время в отношении парней возбуждено уголовное дело. Следователями приято решение о заключении фигурантов под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU