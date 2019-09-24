Сургутянин дважды возвращался в квартиру друзей, чтобы их обокрасть

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-24T13:48:03+03:00

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Телевизор, ноутбук и духи стали добычей воришки из поселка Солнечный Сургутского района. Мужчина был уверен, что его не заподозрят.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Сургутского району поступило заявление от 54-летней жительницы поселка Солнечный о краже имущества из квартиры на сумму более 50 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 47-летний знакомый семьи.

Злоумышленник пояснил, что обнаружил открытую дверь квартиры, когда пришел в гости к друзьям. Поняв, что дома никого нет, он украл телевизор и ушел. Но спустя пару часов решил вернуться. Во второй раз он похитил ноутбук и духи. Мужчина признался, что до последнего надеялся, что его не заподозрят в краже. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU