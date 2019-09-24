СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-24T13:41:12+03:00

Спасатели пятые сутки ищут в лесах Югры двух грибников. Фото с сайта pixabay.com

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Сотрудники «Центроспас-Югория» продолжают поиски мужчин и женщин, пропавших в лесах и на воде в Березовском, Сургутском и Белоярском районах.

По информации ведомства, в Октябрьском районе пятые сутки идут поиски вблизи с. Сосьва, на реке Северная Сосьва в Березовском районе. Сообщение о пропаже женщин 1971 и 1963 годов рождения поступило спасателям 19 сентября. За двое суток поисковых работ спасатели надводным способом обследовали более 100 километров береговой линии.

Еще ранее, 12 сентября, поисковики из Белоярского района выезжала в район деревни Юильск на поиски мужчины. За 22 сентября работники Центроспаса обследовали 30 км береговой линии, 210х80 м.кв. водолазным способом.

В Сургутском районе спасатели учреждения продолжают поиски мужчины, пропавшего в районе озера Вотиногор, недалеко от города Лянтор 15 сентября. Поиски проводятся надводным и водолазным способами.

Югорчане не найдены. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU