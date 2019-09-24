2019-09-24T13:00:38+03:00
Общество

Директор строительной фирмы из Пыть-Яха из корысти не платил сотруднице зарплату

Долги были погашены после вмешательства надзорного ведомства
Алена Кульмухаметова
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Директор строительной фирмы из Пыть-Яха из корысти не платил сотруднице зарплату. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреДиректор строительной фирмы из Пыть-Яха из корысти не платил сотруднице зарплату. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Больше двух месяцев ждала свою зарплату сотрудница фирмы, а после очередных обещаний директора обратилась в правоохранительные органы.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, следователи Пыть-Яха возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

Выяснилось, что генеральный директор строительной организации из корыстной заинтересованности свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнице предприятия, перед которой образовалась задолженность на сумму 95 тысяч рублей.

Долг по заработной плате был погашен только после обращения женщины в правоохранительные органы. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Директору грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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