2019-09-24T12:48:35+03:00
Общество

В Сургуте на набережной завершена работа над новым граффити

На воплощение идеи им потребовалось около шести дней
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на набережной завершена работа над новым граффити. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте на набережной завершена работа над новым граффити. Фото с сайта администрации города Сургут
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В Сургуте закончили последнее граффити по проекту «Бюджет Сургута online». Рисунок со стороны театра СурГУ стал финальной работой художников творческого центра «Сойка» в этом году.

Теперь безликую стену возле университета украшает яркое синее граффити с надписью: «Сургут – наш город». Здесь отражены культовые сооружения, известные каждому – «Сургутнефтегаз», «Газпром», сургутская филармония, мечеть, храм и др.

В администрации города Сургут отметили, что на воплощение идеи им потребовалось около 6 дней, 65 баллончиков и 12 ведер с красками. Набережная в районе сургутского университета – стала самой масштабной работой художников, которую они выполнили, чтобы превратить Сургут в «Музей под открытым небом».

Идею пригласить художников и расписать технические здания предложили сами сургутяне. По мнению горожан, безликие подстанции портят общий вид дворов. В администрации города и Думе Сургута идею поддержали: так появился социальный проект «Музей под открытым небом», который вошел в десятку победителей городской программы «Бюджет Сургута online».

Всего граффитисты преобразили 14 городских объектов на улицах Дзержинского, Югорской, Мунарева, проспектах Ленина, Пролетарском и Комсомольском и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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