В Сургуте на набережной завершена работа над новым граффити
В Сургуте закончили последнее граффити по проекту «Бюджет Сургута online». Рисунок со стороны театра СурГУ стал финальной работой художников творческого центра «Сойка» в этом году.
Теперь безликую стену возле университета украшает яркое синее граффити с надписью: «Сургут – наш город». Здесь отражены культовые сооружения, известные каждому – «Сургутнефтегаз», «Газпром», сургутская филармония, мечеть, храм и др.
В администрации города Сургут отметили, что на воплощение идеи им потребовалось около 6 дней, 65 баллончиков и 12 ведер с красками. Набережная в районе сургутского университета – стала самой масштабной работой художников, которую они выполнили, чтобы превратить Сургут в «Музей под открытым небом».
Идею пригласить художников и расписать технические здания предложили сами сургутяне. По мнению горожан, безликие подстанции портят общий вид дворов. В администрации города и Думе Сургута идею поддержали: так появился социальный проект «Музей под открытым небом», который вошел в десятку победителей городской программы «Бюджет Сургута online».
Всего граффитисты преобразили 14 городских объектов на улицах Дзержинского, Югорской, Мунарева, проспектах Ленина, Пролетарском и Комсомольском и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU