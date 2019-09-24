До трех лет тюрьмы грозит югорчанину за наркотики в кармане
Накануне во время профилактического рейда полицейские задержали 27-летнего белоярца, хранившего при себе наркотики.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, при досмотре в кармане молодого человека полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток с веществом растительного происхождения.
Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством. Общая масса изъятого вещества у подозреваемого составила 0,123 грамма.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU