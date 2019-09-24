СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-24T12:22:25+03:00

До трех лет тюрьмы грозит югорчанину за наркотики в кармане. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Молодой человек находится под подпиской о невыезде

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Накануне во время профилактического рейда полицейские задержали 27-летнего белоярца, хранившего при себе наркотики.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, при досмотре в кармане молодого человека полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток с веществом растительного происхождения.

Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством. Общая масса изъятого вещества у подозреваемого составила 0,123 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU