СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-24T12:16:51+03:00

Югорчанам предлагают решить, на что они желают тратить семейный капитал. Фото с сайта pixabay.com

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Купить автомобиль, провести газ в дом, оплатить учебу ребенка, построить баню или дачный домик и другие покупки предлагаются как вариант для расходов средств Югорского семейного капитала.

Общественное голосование о расширении возможностей использования этих средств продолжается на портале «Открытый регион-Югра» по поручению Губернатора округа Натальи Комаровой.

К участию в онлайн-голосовании приглашают всех неравнодушных югорчан, которым предлагается выбрать из предложенного списка те цели, на которые, по их мнению, целесообразно дополнительно разрешить тратить предусмотренные средства Югорского семейного капитала.

Голос будет учтен при принятии управленческого решения о дополнительных направлениях расходования средств Югорского семейного капитала, предоставляемого из средств бюджета автономного округа.

Голосование продлится до 30 сентября. На сегодняшний день в нем приняли участие почти тысяча югорчан. Самым популярным ответом среди проголосовавших, а это более 46% является строительство, реконструкция строений на земельных участках, принадлежащих многодетным семьям. На втором месте с небольшим отрывом – использование средств Югорского семейного капитала на оплату дополнительного образования ребенка. Замыкает тройку самых популярных ответов – вариант «на покупку автомобиля».

ИСТОЧНИК KP.RU