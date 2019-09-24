СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-24T11:58:02+03:00

В Нижневартовске состоялся Всемирный день чистоты «Сделаем!». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Нижневартовск – активный участник и организатор экологических мероприятий. Так, в городе прошел субботник по ликвидации несанкционированных свалок - Всемирный день чистоты «Сделаем!».

По информации администрации города Нижневартовск, в нем приняли участие горожане, студенты, школьники, журналисты, представители общественных организаций и администрации – всего 90 человек. Общими силами было убрано 10 кубометров отходов на площади более одного га.

В рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» вартовчане очистили от 7 кубометров мусора 0,4 га – лес у кафе «ПроспектЪ» и участок в Старом Вартовске (ул. Декабристов – ул. Молодежная).

Еще 110 горожан стали участниками Всероссийского экологического марафона «Чистые берега Урала». Он прошел в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального портфеля проектов «Экология». На реке Малый Еган удалось собрать более 30 кубометров отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU