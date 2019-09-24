2019-09-24T11:58:02+03:00
Общество

В Нижневартовске состоялся Всемирный день чистоты «Сделаем!»

Было убрано 10 кубометров мусора
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске состоялся Всемирный день чистоты «Сделаем!». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске состоялся Всемирный день чистоты «Сделаем!». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Нижневартовск – активный участник и организатор экологических мероприятий. Так, в городе прошел субботник по ликвидации несанкционированных свалок - Всемирный день чистоты «Сделаем!».

По информации администрации города Нижневартовск, в нем приняли участие горожане, студенты, школьники, журналисты, представители общественных организаций и администрации – всего 90 человек. Общими силами было убрано 10 кубометров отходов на площади более одного га.

В рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» вартовчане очистили от 7 кубометров мусора 0,4 га – лес у кафе «ПроспектЪ» и участок в Старом Вартовске (ул. Декабристов – ул. Молодежная).

Еще 110 горожан стали участниками Всероссийского экологического марафона «Чистые берега Урала». Он прошел в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального портфеля проектов «Экология». На реке Малый Еган удалось собрать более 30 кубометров отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанин, желая купить автомобиль, «подарил» незнакомцу 25 тысяч рублей
Строительство школы и двух детсадов проинспектировала губернатор Югры
В Нягани нетрезвого водителя приговорили к одному году колонии строгого режима
В Сургуте все дома и социальные объекты подключены к теплу
В Нижневартовске с поличным задержали молодых закладчиков наркотиков
В Мегионе пройдет выездная донорская акция
Сургутянин дважды возвращался в квартиру друзей, чтобы их обокрасть
Спасатели пятые сутки ищут в лесах Югры двух грибников
Директор строительной фирмы из Пыть-Яха из корысти не платил сотруднице зарплату
В Сургуте на набережной завершена работа над новым граффити
До трех лет тюрьмы грозит югорчанину за наркотики в кармане
Югорчанам предлагают решить, на что они желают тратить семейный капитал
Безработная молодежь из Урая украли батареи, чтобы прокормиться
В Сургуте УФАС проверила законность взимания комиссии за оплату ЖКХ
В Югре с начала года вблизи школ были сбиты 9 детей
Югорчане при покупке товаров на сайте объявлений лишились накоплений
В Сургуте частично откроют перекресток улиц Маяковского и 30 лет Победы
Прокурор потребовал снести незаконно построенную базу отдыха в Сургутском районе
В Сургуте школьница попала в больницу после драки с одноклассницей на уроки физкультуры
Гостья из Мегиона по уходу прихватила чужой телефон
В Сургуте по утрам и в обед больше не будут вывозить мусор
В Горноправдинске за кражу 11 бутылок водки из магазины задержаны два рецидивиста
В Нижневартовске жители выбирают объекты благоустройства на будущий год
В минувшие сутки на дорогах Югры в 2 ДТП пострадали 2 человека
Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Ньютон» в Тюмени
Погода в Югре 24 сентября: дожди и мокрый снег
Таможенники Нижневартовска оштрафовали владельца «Опель Омега»
Рецидивист из Лангепаса задержан за кражу телефона