Безработная молодежь из Урая украли батареи, чтобы прокормиться

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-24T11:54:00+03:00

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В дежурную часть полиции Урая поступило сообщение от жительницы города, которая пояснила, что неизвестные украли четыре радиатора отопления, которые находились на улице возле ее дома.

Оперативники задержали подозреваемых в краже отопительных приборов. Ими оказались трое безработных 25, 21 и 19-летних местных жителей.

Полицейские выяснили, что подозреваемые, проезжая на автомобиле «ВАЗ-2112» по улице Сосновая, заметили около одного из частных домов радиаторы отопления. Похитив четыре батареи, молодые люди сдали их в один из пунктов приема лома черного металла, выручив за них 2000 рублей. Деньги подозреваемые поделили между собой и потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает лишением свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU