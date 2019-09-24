СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-24T11:38:11+03:00

В Сургуте УФАС проверила законность взимания комиссии за оплату ЖКХ. Фото с личнйо страницы Вадима Шувалова

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Сургутянам ранее РКЦ ЖКУ выставлял комисисю в размере одного процента при оплате услуг ЖКХ. Горожане обратились к главе города Вадиму Шувалову, чтобы решить проблему.

По словам градоначальника, администрация города совместно с общественниками обратились в УФАС.

- В результате Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проверило работу УК «ДЕЗ ЦЖР», УК «Система», УК «ДЕЗ ВЖР», УК «Сервис-3» и «РКЦ ЖКХ».

Было установлено, что взимание с жителей одного процента за оплату ЖКУ — нарушение закона «О конкуренции» (ч. 1 п. 1 ст. 11 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ). Этим компаниям выдано предписание об устранении нарушения. Держу ситуацию на контроле, -пишет на своей странице в соцсети ВКонтакте глава города Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU