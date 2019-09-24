СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-24T11:03:07+03:00

В Югре с начала года вблизи школ были сбиты 9 детей. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве автономного округа. Необходимость рассмотрения вопроса подтверждает статистика.

Так, за 8 месяцев текущего года на дорогах Югры зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Каждое третье ДТП – с участием детей. В 9 случаях происшествия случились вблизи образовательных организаций.

Для создания безопасных условий на маршрутах следования детей к школам, Госавтоинспекцией выдано 434 предписания, возбуждено 217 дел по фактам нарушения правил содержания дорог. В органы исполнительной власти муниципальных образований направлено 119 представлений по повышению безопасности движения детей – установка пешеходных ограждений и светофорных объектов, обустройство улиц тротуарами и освещением, - отметил начальник управления ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу Максим Галушков.

По словам Натальи Комаровой, необходимо ориентироваться, в первую очередь, на участки дорог, где фиксируются или повышен риск ДТП с участием детей. Она также напомнила о важности профилактики, в связи с чем поручила профильным департаментам совместно с ГИБДД УМВД России по Югре, родительским сообществом, муниципальными образованиями разработать и реализовать соответствующий информационный проект.

Еще один важный вопрос, который обсудили участники заседания, касался готовности дорожно-эксплуатационных предприятий к обслуживанию улично-дорожной сети общего пользования региона в зимний период.

Было отмечено, что в зимний период 2018-2019 годов в Югре зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных недостатками зимнего содержания улично-дорожной сети, из которых на автодорогах федерального значения – 3 ДТП, регионального и межмуниципального значения – 8, на улицах местного значения – 109 и на иных автодорогах – 8.

Сотрудниками Госавтоинспекции в адрес владельцев дорог направлено более 1900 предписаний на устранение недостатков, составлено 608 административных материалов при содержании дорог в зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU