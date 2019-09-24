Югорчане при покупке товаров на сайте объявлений лишились накоплений
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Октябрьского, Березовского, Ханты-Мансийского районов перевели мошенникам более 230 тысяч рублей.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги финансовых организаций, например, возврат на карту денег за ранее приобретенный товар, получение бонусов, пресечения несанкционированного списания накоплений.
Так, в Октябрьском районе у 47-летнего местного жителя злоумышленники похитили 25 тысяч рублей, которые югорчанин перевел в качестве предоплаты за покупку автомобиля «УАЗ Патриот», объявление о продаже которого он нашел на популярном сайте объявлений.
В Нижневартовске 31-летний мужчина лишился более шести тысяч рублей в попытке продать наручные часы на сайте бесплатных объявлений.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU