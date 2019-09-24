2019-09-24T10:54:44+03:00
Происшествия

Югорчане при покупке товаров на сайте объявлений лишились накоплений

Преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Югорчане при покупке товаров на сайте объявлений лишились накопленийЮгорчане при покупке товаров на сайте объявлений лишились накопленийФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Октябрьского, Березовского, Ханты-Мансийского районов перевели мошенникам более 230 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги финансовых организаций, например, возврат на карту денег за ранее приобретенный товар, получение бонусов, пресечения несанкционированного списания накоплений.

Так, в Октябрьском районе у 47-летнего местного жителя злоумышленники похитили 25 тысяч рублей, которые югорчанин перевел в качестве предоплаты за покупку автомобиля «УАЗ Патриот», объявление о продаже которого он нашел на популярном сайте объявлений.

В Нижневартовске 31-летний мужчина лишился более шести тысяч рублей в попытке продать наручные часы на сайте бесплатных объявлений.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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