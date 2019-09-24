СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-24T10:48:03+03:00

В Сургуте частично откроют перекресток улиц Маяковского и 30 лет Победы. Фото с сайта администрации города Сургут

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Открытие нового участка дороги, который соединит улицы Маяковского и Университетскую, откладывается до следующего года. Но в октябре текущего года движение на перекрестке частично откроют для удобства сургутян.

По информации администрации города Сургут, строительство дороги затянулось из-за неучтенных сетей, проложенными на участке.

Неучтенные, незаконные, некорректно расположенные сети обнаружили специалисты при производстве ремонтных работ на перекрестке улиц Маяковского и 30 лет Победы. Эти обстоятельства не дают закончить строительство нового участка в срок.

Начальник участка Игорь Бурученко рассказывает, что в ходе работ специалисты наткнулись на две трубы сетей отопления и одну – водопровода. Там, где необходимо будет поменять две трубы, которые находятся в аварийном состоянии, расположен компенсатор сетей отопления. Он находится прямо над коллектором, глубина залегания составляет более 7,5 метра. Диаметр трубы очень большой, и автокран невозможно завезти туда.

Улица Маяковского в этом году попала в федеральный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты не просто прокладывают новую дорогу, но и проводят магистральные сети тепло- и водоснабжения, ливневую канализацию. Эксперты поясняют, обнаруженные новые сети могут серьезно отодвинуть сроки сдачи объекта, поэтому принято решение не менять проект, а привести коммуникации в соответствии с плановым расположением.

ИСТОЧНИК KP.RU