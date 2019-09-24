2019-09-24T09:58:43+03:00
Общество

Прокурор потребовал снести незаконно построенную базу отдыха в Сургутском районе

Лесной участок уже очищен нарушителем
Алена Кульмухаметова
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Прокурор потребовал снести незаконно построенную базу отдыха в Сургутском районе. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыПрокурор потребовал снести незаконно построенную базу отдыха в Сургутском районе. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту незаконного строительства базы отдыха на территории родового угодья коренных и малочисленных народов Севера в 20 км от деревни Русскинская в Сургутском районе.

Выяснилось, что местный житель самовольно занял лесной участок под размещение трех домов, бани и хозяйственных построек.

В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на предпринимателя обязанности освободить самовольно занятый лесной участок от размещенных на нем построек.

Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил их в полном объеме. В настоящее время нарушения устранены, лесной участок освобожден от незаконных построек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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