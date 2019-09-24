СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-24T09:52:12+03:00

В Сургуте школьница попала в больницу после драки с одноклассницей на уроки физкультуры Фото: Татьяна Коркина

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Драка между шестиклассницами произошла 20 сентября на уроке физкультуры в школе №31 города Сургут. Одна из девочек позже пожаловалась на головокружение, и ее мама обратилась к медикам. Школьницу госпитализировали.

Информация об этом появилась в группе «К-Информ» в соцсетях. Мать пострадавшей школьницы обратилась с заявлением в прокуратуру. Женщина уверяет, что травля ее ребенка длится не первый год. На этот раз одноклассница била ее дочь по голове, ногам и надавала пощечин. Девочке стало плохо. При этом учитель физкультуры в ситуацию не вмешался.

В ответ, мать второй участницы драки заявила, что на контакт мама пострадавшей девочки не идет. О драке узнала из соцсетей. Конфликт произошел потому что пострадавшая девочка ударила ее дочь по ноге. В то место, где совсем недавно был перелом. Потому и завязалась потасовка.

Информацией из соцсетей заинтересовались полиция и прокуратура. В городской полиции уже заявили, что факта жестокого избиения не было.

Между тем, 23 сентября департамент образования администрации города совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав начали внутреннюю проверку.

- Сейчас мы все анализируем, опрашиваем детей, которые в тот момент находились на уроке. Побеседовали с руководителем школы. Директор школы характеризует класс как дружный и сплоченный. Ранее конфликтных ситуаций между детьми не возникло. Главное при выяснении всех обстоятельств быть объективным в этом вопросе. Впереди еще встреча с учителем физкультуры, классным руководителем и непосредственно с родителями девочек. Чтобы примирить детей, будем использовать медиативные технологии, – сообщила директор департамента образования Ирина Замятина.

Завершить проверку планируется в течение двух дней.

ИСТОЧНИК KP.RU