2019-09-24T09:33:00+03:00
Происшествия

Гостья из Мегиона по уходу прихватила чужой телефон

Владелец смартфона обратился в полицию
Алена Кульмухаметова
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Гостья из Мегиона по уходу прихватила чужой телефон. Фото с сайта pixabay.comГостья из Мегиона по уходу прихватила чужой телефон. Фото с сайта pixabay.com
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В Мегионе в отношении 26-летней девушки возбуждено уголовное дело. Кража телефона не осталась незамеченной мужчиной.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, что подозреваемая, находясь в гостях в квартире дома по улице Строителей, похитила сотовый телефон стоимостью порядка 20 тысяч рублей, принадлежащий 37-летнему мужчине. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 25, из них: вымогательство, разбой, угон, два мошенничества общеуголовной направленности, три факта незаконного оборота наркотических средств и шесть краж, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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