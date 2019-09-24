Гостья из Мегиона по уходу прихватила чужой телефон
В Мегионе в отношении 26-летней девушки возбуждено уголовное дело. Кража телефона не осталась незамеченной мужчиной.
Как сообщили в пресс-службе городской полиции, что подозреваемая, находясь в гостях в квартире дома по улице Строителей, похитила сотовый телефон стоимостью порядка 20 тысяч рублей, принадлежащий 37-летнему мужчине. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 25, из них: вымогательство, разбой, угон, два мошенничества общеуголовной направленности, три факта незаконного оборота наркотических средств и шесть краж, в том числе одна квартирная.
ИСТОЧНИК KP.RU