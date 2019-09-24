2019-09-24T08:59:02+03:00
Общество

В Сургуте по утрам и в обед больше не будут вывозить мусор

Решение принято ради безопасности детей
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте по утрам и в обед больше не будут вывозить мусор. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте по утрам и в обед больше не будут вывозить мусор. Фото с сайта администрации города Сургут
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Региональный оператор АО «Югра-экология» изменил время вывоза мусора на территории Сургута. Решение было принято по просьбе главы города ради безопасности школьников.

По данным администрации Сургута, операторы по вывозу ТКО приостанавливают свою работу с 7:00 до 8:00 и с 13:00 до 14:00.

Ранее главе города Вадиму Шувалову поступили многочисленные обращения жителей в социальных сетях вернуть прежний график работы мусоровозов - и не вывозить мусор в то время, когда дети идут в школу. Тот, в свою очередь, обратился к регоператору и вопрос был решен.

Напомним, такие меры приняты в городе после несчастного случая, когда мусоровоз насмерть задавил мальчика, идущего в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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