СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-24T08:47:02+03:00

В Горноправдинске за кражу 11 бутылок водки из магазины задержаны два рецидивиста. Фото с сайта pixabay.com

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Полицейские задержали двух злоумышленников, обокравших магазин в Ханты-Мансийском районе.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в поселке Горноправдинск двое ранее судимых мужчин 36 и 27 лет проникли в торговый павильон, откуда похитили 11 бутылок водки. Сумма ущерба, причиненная предпринимателю, составила 3300 рублей. В отношении нарушителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве также добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты шесть ранее зарегистрированных преступлений, в том числе: два мошенничества, три поджога и кража.

ИСТОЧНИК KP.RU