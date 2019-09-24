2019-09-24T08:31:15+03:00
Общество

В Нижневартовске жители выбирают объекты благоустройства на будущий год

Своим мнением можно поделиться до 28 сентября
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске жители выбирают объекты благоустройства на будущий годВ Нижневартовске жители выбирают объекты благоустройства на будущий годФото: Татьяна Коркина
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Жителей Нижневартовска городская администрация приглашает принять участие в рейтинговом голосовании. От его результатов зависит, как будет меняться город и какие общественные территории будут благоустроены в 2020 году.

Онлайн голосование стартовало на портале правительства Югры «Открытый регион – Югра». Своим мнением можно поделиться до 28 сентября.

Необходимо зайти на ресурс, далее через меню войти на портал «Госуслуг» и перейти по ссылкам: «Сервисы» / «Неравнодушный гражданин Югры» / «Комфортная Югра». Затем перейти на страницу рейтингования.

Очное голосование состоится 27 и 28 сентября (с 9 до 18 часов) по адресу: улица Мусы Джалиля, 14 (1 этаж). Проголосовать можно один раз (в электронном виде или прийти на специальный пункт).

Ознакомиться с проектами планируемых к благоустройству территорий можно на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Информация» (главная страница сайта), в рубрике «Приоритетные проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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