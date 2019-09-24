В минувшие сутки на дорогах Югры в 2 ДТП пострадали 2 человека

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-24T07:56:12+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал шестилетний ребенок, случилось накануне вечером в городе Когалым.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 18:30 в городе Когалым на улице Сибирская 37-летняя водитель, управляя «Тойота Камри» при выезде из жилой зоны не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 2110», под управлением 34-летнего водителя, и допустила с ним столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир автомобиля «Тойота», девочка 2013 года рождения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний. Задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU