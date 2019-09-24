2019-09-24T07:40:34+03:00
Общество

Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Ньютон» в Тюмени

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Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Ньютон» в Тюмени. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Ньютон» в Тюмени. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк в Тюмени профинансировал жилой комплекс «Ньютон» специализированного застройщика «Сибмаш-Северстрой». Объем финансирования составил 405 млн рублей. Реализация квартир в жилом комплексе будет осуществляться с использованием счетов эскроу.

- «Сибмаш-Северстрой» - это новый застройщик на тюменском рынке недвижимости. Финансирование жилого комплекса «Ньютон» станет началом плодотворного сотрудничества строительной компании и Сбербанка в сфере девелопмента. Особенность финансирования Сбербанка заключается в том, что деньги на строительство застройщик получает уже сейчас, при этом выплата процентов по кредиту отсрочена на весь срок строительства. Такие условия доступны застройщикам и проектам, прошедшим экспертизу банка и получившим положительное заключение, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Покупатели квартир в ЖК «Ньютон» будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик сможет получить деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Жилой комплекс «Ньютон» - это два дома в тихом центре Тюмени, в 3 минутах ходьбы от набережной и деловой части города. Дома высотой 9 этажей гармонируют с архитектурной концепцией исторического центра и дополняются общественными зонами отдыха: детскими площадками для малышей и подростков, спортивными площадками под открытым небом, пешеходным бульваром.

Новый жилой комплекс предлагает 27 вариантов квартир, в том числе необычные для Тюмени: хайфлэты с видовыми террасами и высотой потолков 3,5 м, ситихаусы с отдельным входом и потолками 5,4 м, что дает возможность организовать антресольный этаж.

Внутри комплекса предусмотрено все необходимое для комфорта жильцов: подземный паркинг с выходами в лифтовой холл, лобби на антресольном этаже парадной для деловых встреч, помещение для хранения детских колясок и велосипедов, лапомойная для собак, парадные без ступенек со входом на уровне земли, бесшумные лифты, охранные системы и видеодомофоны.

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