2019-09-24T07:08:16+03:00
Общество

Погода в Югре 24 сентября: дожди и мокрый снег

Сильные ветра продолжают буйствовать в округе
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 24 сентября: дожди и мокрый снегПогода в Югре 24 сентября: дожди и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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Во вторник 24 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в северных и восточных районах умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,+8 градусов, местами до +13 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5,+7 градусов.

В Сургуте пасмурно, дожди. Ветер западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2,+5 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, дожди. Ветер юго-западный, западный 9-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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