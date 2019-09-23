Таможенники Нижневартовска оштрафовали владельца «Опель Омега»
Гражданина Украины оштрафовали таможенники Нижневартовска за нарушение срока временного ввоза автомобиля «OPEL OMEGA». По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, назначен штраф в размере 2 000 руб.
По данным ведомства, с начала 2019 года это первое в регионе нарушение иностранными гражданами установленного таможенным органом срока временного ввоза транспорта. В 2018 году Ханты-Мансийскими таможенниками выявлено шесть таких случаев.
Напоминаем, что временный ввоз транспортного средства для личного пользования иностранцами с освобождением от уплаты таможенных платежей допускается на срок не более 1 года.
При нарушении срока временного ввоза наступает административная ответственность, которая предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 рублей до 2 500 рублей с возможной конфискацией транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU