2019-09-23T14:00:31+03:00
Общество

Рецидивист из Лангепаса задержан за кражу телефона

Преступление произошло в квартире
Алена Кульмухаметова
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Рецидивист из Лангепаса задержан за кражу телефонаРецидивист из Лангепаса задержан за кражу телефонаФото: Татьяна Коркина
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В Лангепасе 44-летний мужчина, находясь в квартире дома по улице Ленина, похитил сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей, принадлежащий мужчине. Потерпевший обратился в полицию.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленника задержали и выяснили, что он ранее неоднократно судим. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 81 преступления, раскрыто 52, из них: 4 факта причинения тяжких телесных повреждений, 5 мошенничеств общеуголовной направленности, угон, грабеж, 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 8 краж, в том числе 2 квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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