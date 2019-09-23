В Сургуте ликвидировали еще одну несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-23T13:51:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Несанкционированная свалка коммунальных отходов в восточном районе города Сургута была обнаружена горожанами. Экологи обратились в Природнадзор Югры с просьбой принять меры по пресечению разрастания и ликвидации несанкционированной свалки, на которую жаловались местные жители.

Накануне специалистами управления по природопользованию и экологии проведено обследование территории, и факт неудовлетворительного санитарного состояния участка был подтвержден. Виновник, кто организовал сброс мусора, не известен. При этом, 20 августа весь мусор со свалки был вывезен на полигон твердых коммунальных отходов.

Добавим, что работа по выявлению несанкционированных свалок в Югре идет постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU