В Югре состоялся Чемпионат по бодибилдингу и фитнесу
Открытый чемпионат округа состоялся в столице в Ханты-Мансийске 22 сентября. В соревнованиях приняло участие полсотни спортсменов из Тюмени, Нижневартовска, Мегиона, Ханты-Мансийска, Нягани, Сургута, Нового Уренгоя, Нефтеюганска, Сингапая и Югорска.
По информации «ЮграМегаСпорт», на сцену спортсмены вышлидля состязаний в семи категориях: бодифитнес, классический бодибилдинг, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг, фитнес-модель и бодибилдинг.
Фото с сайта "ЮграмегаСпорт"
В категориях пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини определялись не только победители в ростовых категориях, но и абсолютные чемпионы. У каждой из категорий свои требования к телам спортсменов, которые они тщательно готовили, ограничивая себя и тренируясь.
Победители отправятся на чемпионат Урала и Сибири, который состоится в Екатеринбурге 6 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU