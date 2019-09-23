СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-23T13:41:43+03:00

В Югре состоялся Чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

На сцену спортсмены вышли для состязаний в семи категориях

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Открытый чемпионат округа состоялся в столице в Ханты-Мансийске 22 сентября. В соревнованиях приняло участие полсотни спортсменов из Тюмени, Нижневартовска, Мегиона, Ханты-Мансийска, Нягани, Сургута, Нового Уренгоя, Нефтеюганска, Сингапая и Югорска.

По информации «ЮграМегаСпорт», на сцену спортсмены вышлидля состязаний в семи категориях: бодифитнес, классический бодибилдинг, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг, фитнес-модель и бодибилдинг.

Фото с сайта "ЮграмегаСпорт"

В категориях пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини определялись не только победители в ростовых категориях, но и абсолютные чемпионы. У каждой из категорий свои требования к телам спортсменов, которые они тщательно готовили, ограничивая себя и тренируясь.

Победители отправятся на чемпионат Урала и Сибири, который состоится в Екатеринбурге 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU