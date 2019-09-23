СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-23T13:02:08+03:00

В Нягани девушка украла у клиента сауны банковскую карту Фото: Татьяна Коркина

Она сняла с нее 100 тысяч рублей

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Крупную сумму денег потерял 31-летний мужчина после отдыха в одной из саун города Нягань. Преступником оказалась девушка.

Факт кражи подтвердили в УМВД по ХМАО-Югре:

- В Нягани сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже. Так, 10-летняя девушка похитила из сауны, расположенной по улице Уральская, банковскую карту. Впоследствии подозреваемая обналичила с карты порядка 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба ведомства.

В Югре за прошедшие дни раскрыты 16 ранее зарегистрированных преступлений, из них: факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 мошенничества, 4 поджога и 9 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU