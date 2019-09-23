Ханты-Мансийск в лидерах рейтинга среди городов Югры по эффективности работы местной власти

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-23T11:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Итоги мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2018 год подведены в Югре. Мониторинг проводился департаментом экономического развития Югры по 13 показателям, утвержденным президентом Российской Федерации, и 28 показателям, утвержденным федеральным Правительством.

Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления проведена на основании 14 сводных индексов значений показателей эффективности. Среди них – показатели экономической активности территорий, уровень развития спорта, дошкольного и среднего образования, жилищного строительства, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления и другие. Столица Югры признана лидером среди городских округов, с наибольшими значениями показателей эффективности деятельности. Ханты-Мансийск сохранил свою позицию с прошлого года, заняв 1 место.

Также было отмечено, что в Ханты-Мансийске из аварийных и подлежащих сносу жилых домов было переселено 230 семей. Всем осуществлена выплата денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения, осуществлен снос 32 домов общей площадью 8,8 тыс. кв. метров. В течение 2018 года в рамках исполнения жилищных программ 810 семей улучшили жилищные условия. В 2018 году в городе было введено в эксплуатацию 11 многоквартирных жилых домов общей площадью более 58 тыс. кв.м, а также более 9 тыс. кв.м индивидуального жилья.

В начале 2019 года в Ханты-Мансийске осуществляли деятельность 3795 субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные сферы их деятельности: торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU