СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-23T11:02:06+03:00

В Урае полиция задержала по подозрению в мошенничестве «электриков» из Екатеринбурга Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Урая ранее поступили заявления от трех пенсионеров 1937 и 1940 годов рождения. Потерпевшие пояснили, что к ним в квартиры приходили двое мужчин под видом электриков.

Злоумышленники вводили в заблуждение потерпевших, делая замеры напряжения электроэнергии в сети квартир и поясняли, что напряжение сети превышает допустимую норму и в скором времени у них могут отключить электроэнергию, либо может произойти пожар. Чтобы избежать такой ситуации мошенники предлагали приобрести электроприборы за цену, завышенную в несколько раз. В общей сложности жительницы города отдали лже-электрикам почти 48 тысяч рублей.

Оперативники задержали «электроков». Ими оказались двое ранее судимых жителей Екатериньбурга 33 и 42 лет. Мужчины были задержаны сотрудниками полиции на территории г. Нижний Тагил, Свердловской области.

Как пояснил один из обвиняемых, они приходили в квартиры в основном к пенсионерам, так как те более доверчивые и у них дома всегда имеются наличные деньги.

Впоследствии установлено, что после продажи электроприборов, злоумышленники переводили деньгина свои банковские счета.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Урайским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU