На «Кросс нации» вышли более тысячи жителей Сургута

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-23T10:53:58+03:00

Самому младшему спортсмену в этом году исполнилось четыре года

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Сургут присоединился ко Всероссийскому дню бега. На стадион «Спортивное ядро» в 35А микрорайоне собралось больше тысячи любителей активного образа жизни.

По информации администрации города Сургут, в спортивных забегах на 1,5, 2,5, 3 и 5 километров участвовали профессионалы, которые бежали на результат. Остальные участники проверили свои силы в массовых забегах на дистанциях в 1,5 и 5 километров. Результаты забега на 5 километров пошли в зачёт по ГТО.

Самому младшему спортсмену в этом году исполнилось четыре года. Самому опытному – 65 лет. Пробежать кросс сегодня решили и лыжники, и легкоатлеты, и члены сборной ХМАО-Юры.

ИСТОЧНИК KP.RU