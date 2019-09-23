СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-23T10:47:37+03:00

В Югре на раскопках обнаружены останки двух мамонтов и уникального артефакта. Фото предоставлено палеонтологическим музеем

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Сотрудники Музея Природы и Человека на минувшей неделе обнаружили редкую находку. На местонахождении Луговское удалось найти два черепа, позвонки и кости конечностей мамонтов. Данные находки самые крупные в этом полевом сезоне ученых.

По словам заведующего отделом палеонтологии музея Антона Резвого, им уже давно не попадались такие находки.

– К сожалению, черепа не целые, с трещинами, и отдельные их элементы смещены относительно друг друга. Самое главное, что в них сохранились зубы – это, своего рода, индивидуальный паспорт животного, - рассказывает палеонтолог.

Фото предоставлено палеонтологическим музеем

Кроме того, два шейных позвонка были расположены в анатомическом положении, то есть, так, как они находились в позвоночном столбе животного. До этого момента палеонтологам попадались кости только в разрозненном виде.

Ранее сотрудники Музея Природы и Человека обнаружили древний артефакт из бивня мамонта. По словам Сергея Макарова, археолога из Санкт-Петербурга, данный предмет похож на концевой скребок с зауженным основанием – типичное орудие для эпохи палеолита.

Напомним, местонахождение «Луговское» - уникальное палеонтологическое и археологическое местонахождение и самая древняя стоянка человека на территории Югры и центральной и северной частей Западной Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU