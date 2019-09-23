СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-23T10:34:06+03:00

Югорчанка при виде медведя бросилась вплавь по реке, оставив на берегу мужа. Фото с сайта pixabay.com

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Очередная встреча с медведем завершилась благополучно для жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Хотя история могла совершенно по другому.

Бурового медведя на Гидронамыве-3 в Октябрьском районе повстречала семейная пара. Женщина при виде хищника из тайги так испугалась, что уплыла на середину реки, оставив на берегу мужа. Пара потеряла друг друга из виду. Мужчина оказался незлопамятным и вызвал спасателей, помощь которых, по итогу не понадобилась. Супругов подобрали местные рыбаки.

В «Центроспас-Югории» информацию по поводу случившегося подтвердили:

- 21 сентября поисковая группа выезжала на Гидронамыв-3 в Октябрьском районе по сообщению: требуется эвакуация женщины, которая испугавшись медведя, отплыла от берега на середину реки, на берегу остался муж. В пути следования к месту вызова, спасатели получили команду «отбой», потерпевших подобрали рыбаки, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, несколько недель ранее подобная история уже происходила. 6 сентября неподалёку от города Нягань. Двое местных жителей – мужчина и женщина – отправились в лес за грибами и ягодами, но встретили медведя.

Увидев дикое животное, мужчина настолько испугался, что пустился в бегство, совсем забыв про 55-летнюю подругу. Правда, надо отдать ему должное: он всё-таки позвонил спасателям и заявил, что женщине может грозить смертельная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU