2019-09-23T10:02:06+03:00
Общество

Ремонт дороги между Талинкой и Советским завершен

Работы велись с опережением сроков
Алена Кульмухаметова
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Ремонт дороги будет продолжен на остальном участке путиРемонт дороги будет продолжен на остальном участке путиФото: Татьяна Коркина
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Отремонтированный участок региональной трассы между Талинкой и Советским, протяженностью 15 километров, введен в эксплуатацию в Советском районе. Работы на участке велись с мая по сентябрь, сроков в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и были закончены с опережением сроков.

По данным правительства Югры, на участке пути провели фрезерование старого покрытия, уложили новый верхний слой из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, отсыпали щебнем обочины.

Отметим, что ввод в эксплуатацию этого участка дороги повысит комфорт и безопасность автомобильного сообщения между Советским районом и Ханты-Мансийском.

Ремонт данной региональной трассы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет продолжен. Так, в ближайшее время начнутся работы по замене дорожного покрытия на участке с 211 по 244 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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