2019-09-23T09:56:24+03:00
Происшествия

За минувшие сутки югорчане перевели мошенникам полмиллиона рублей

Все преступления произошли дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки югорчане перевели мошенникам полмиллиона рублейЗа минувшие сутки югорчане перевели мошенникам полмиллиона рублей
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 10 дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, Пыть-Яха, Советского, Нефтеюганского и Сургутского районов перевели мошенникам более 470 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги финансовых организаций.

В Нижневартовске 40-летняя местная жительница лишилась 13 тысяч рублей в попытке приобрести норковую шубу и сапоги через социальную сеть «Инстаграм» в аккаунте «moddno_2015».

Житель Пыть-Яха, желая приобрести автомобильные покрышки на сайте «mail@saitkoles.ru», лишился более 50 тысяч рублей.

В окружной столице 23-летняя местная жительница, разместила на сайте «Авито» объявление о продаже женской сорочки, после чего ей позвонил неизвестный мужчина и выразил желание приобрести товар, представившись представителем комиссионного магазина. Для перевода оплаты, он попросил девушку продиктовать номер банковской карты. Когда на ее номер телефона поступило сообщение о том, что к ее карте пытаются подключить мобильный банк, она поняла, что столкнулась с действиями мошенников и завершила разговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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