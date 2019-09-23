Вартовчан приглашают на озеленительную акцию «Семейное дерево»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-23T09:48:21+03:00

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В Нижневартовске с 23 по 28 сентября стартует общегородская акция «Семейное дерево». Все желающие смогут получить молодые саженцы деревьев хвойных пород.

Для того, чтобы получить деревце, вартовчанам следует обратиться в администрацию в дни проведения акции. Вартовчан ждут с 12 до 17 часов в управлении по природопользованию и экологии администрации города по адресу: улица Маршала Жукова, 10.

В выходные горожане приняли участие еще в одной акции - «Чистые берега Урала», который организован в рамках национального проекта «Экология». Ее участники навели порядок у реки Малый Еган.

- Проведение мероприятий по уборке водоемов важно, потому что около 80% бытового мусора, оставленного на берегах, попадает в воду. А вместе с ним и химически опасные вещества, наносящие значительный ущерб здоровью людей и экосистеме водоема. От качества воды в естественных источниках зависят продолжительность и безопасность нашей жизни, – отметили организаторы марафона в Нижневартовске – специалисты управления экологии и природопользования администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU