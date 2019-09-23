Авторитетный сайт лишил жителя Мегиона почти миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-23T09:37:07+03:00

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В полицию Мегиона с заявлением, что стал жертвой мошенников, обратился 46-летний местный житель. Неизвестные обчистили его счета на 900 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что в середине лета 2019 года он решил вкладывать деньги в виртуальные торги. Зарегистрировавшись на определенном сайте, который ему показался вполне авторитетным, он создал личный кабинет и начал вести переписку с финансовым онлайн-консультантом. По указаниям представителя торгов мегионец частями переводил свои сбережения на специальные счета и номера телефонов. При этом в личном кабинете он мог отслеживать динамику торгов и то, как его вложения увеличиваются.

Спустя время суммарная цифра виртуальных денег, которая отображалась в личном кабинете, в десятки раз превысила первоначальную. Мужчина решил вывести накопления на свой банковский счет в Мегионе. Оказалось, что торговая площадка, на которой происходили финансовые манипуляции, зарегистрирована за рубежом. И теперь, по словам виртуального консультанта, для возврата средств, в том числе и криптовалюты, мегионцу нужно произвести крупную выплату комиссионных от общей суммы. Мужчина взял в банке кредит и внес указанные отчисления. Затем ему начали звонить уже другие представители этой фирмы и, приводя различные аргументы, вынуждали его оплачивать дополнительные взносы.

В общей сложности материальный ущерб мегионца составил 900 тысяч рублей. На данный момент все виртуальные участники финансовых операций не отвечают ни на электронные сообщения, ни на звонки потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU