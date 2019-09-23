В правительстве Югры назначен новый заместитель губернатора

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-23T09:00:00+03:00

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Александр Тиртока назначен на пост заместителя губернатора Югры. Сегодня, 23 сентября, его первый рабочий день в новой должности.

Соответствующее распоряжение Наталья Комарова подписала 21 сентября. Как заместитель главы региона Александр Тиртока будет курировать реализацию приоритетных региональных проектов, в частности, проект «Создание современной городской среды».

По информации пресс-службы правительства Югры, с 1986 года по 2019 годы Александр Александрович Тиртока проходил службу в подразделениях МЧС России. С 2005 по 2018 годы возглавлял управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Генерал-майор внутренней службы, за достигнутые успехи и высокие результаты в служебной деятельности награжден государственными, ведомственными и окружными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU