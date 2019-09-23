2019-09-23T08:53:03+03:00
Происшествия

В Сургуте от турфирмы пострадали 15 отпускников

Ущерб составил более одного миллиона рублей
Алена Кульмухаметова
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Об отдыхе сургутянам пришлось забытьОб отдыхе сургутянам пришлось забыть
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Полицейские Сургута расследуют уголовное дело по факту мошенничества, совершенного руководителем турфирмы в особо крупном размере.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 33-летняя жительница Сургута, являясь директор ООО «Путешествуй.ру», еще в 2018 году обманула клиентов своей компании. В настоящее время полицейскими допрошены 15 пострадавших сургутян. Общая сумма материального ущерба составляет более одного миллиона рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции полагают, что есть и другие потерпевшие от неправомерных действий злоумышленницы. Пострадавших просят позвонить по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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