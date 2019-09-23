СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-23T08:38:11+03:00

Югорчанам в прямом эфире ответят на вопросы по здравоохранению. Фото с сайта правительства Югры

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Очередная онлайн-конференция, темой которой станет здравоохранение состоится 30 сентября. Начало эфира в 14 часов.

В прямом эфире югорчане узнают, как в регионе реализуется национальный проект «Здравоохранение» и получат ответы на самые актуальные вопросы по теме медицинского обслуживания населения.

В пресс-службе правительства региона отметили, что участниками в студии станут представители департамента здравоохранения Югры, главные врачи основных медицинских учреждений, в том числе специализированных – кардиологического диспансера, перинатального центра, центра общей врачебной практики и других.

Вопросы, видеообращения и предложения уже сейчас можно направить в официальной группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Самые актуальные будут озвучены в эфире, авторы отдельных вопросов будут приглашены в студию и смогут задать свои вопросы лично. Комментарии и вопросы будут приниматься и во время онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU