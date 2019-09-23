2019-09-23T08:38:11+03:00
Общество

Югорчанам в прямом эфире ответят на вопросы по здравоохранению

Запись предложений уже ведется в соцсетях
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанам в прямом эфире ответят на вопросы по здравоохранению. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгорчанам в прямом эфире ответят на вопросы по здравоохранению. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

Очередная онлайн-конференция, темой которой станет здравоохранение состоится 30 сентября. Начало эфира в 14 часов.

В прямом эфире югорчане узнают, как в регионе реализуется национальный проект «Здравоохранение» и получат ответы на самые актуальные вопросы по теме медицинского обслуживания населения.

В пресс-службе правительства региона отметили, что участниками в студии станут представители департамента здравоохранения Югры, главные врачи основных медицинских учреждений, в том числе специализированных – кардиологического диспансера, перинатального центра, центра общей врачебной практики и других.

Вопросы, видеообращения и предложения уже сейчас можно направить в официальной группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Самые актуальные будут озвучены в эфире, авторы отдельных вопросов будут приглашены в студию и смогут задать свои вопросы лично. Комментарии и вопросы будут приниматься и во время онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На «Кросс нации» вышли более тысячи жителей Сургута
В Югре на раскопках обнаружены останки двух мамонтов и уникального артефакта
Югорчанка при виде медведя бросилась вплавь по реке, оставив на берегу мужа
Ремонт дороги между Талинкой и Советским завершен
За минувшие сутки югорчане перевели мошенникам полмиллиона рублей
Вартовчан приглашают на озеленительную акцию «Семейное дерево»
Авторитетный сайт лишил жителя Мегиона почти миллиона рублей
В правительстве Югры назначен новый заместитель губернатора
В Сургуте от турфирмы пострадали 15 отпускников
На трассах под Ханты-Мансийском появится высокоскоростной интернет
В минувшие выходные на дорогах Югры погибли 2 человека
Молодой вартовчанин за наркотики на 8 лет отправится в тюрьму
Погода в Югре 23 сентября: на востоке округа сильный дождь
Жители Ханты-Мансийска обнаружили на Иртыше виляющую лодку без водителя