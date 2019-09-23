СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-23T08:20:54+03:00

На трассах под Ханты-Мансийском появится высокоскоростной интернет. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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На трассе Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», на отрезках Северного широтного коридора и на отдельных дорогах регионального значения появились новые базовые станции LTE.

По данным администрации города Ханты-Мансийск, с начала этого года связь стандарта 3G и LTE появилась на трассе Р-404 на территории Нефтеюганского района – у Салыма, Тепловского и Мало-Балыкского месторождения. Затронула стройка и Северный широтный коридор – в районе Талинского (Октябрьский район), лесничеств Советского района. Кроме того, появилась связь на «дачной» дороге у Ханты-Мансийска, ведущей в СОТ «Кедр», а также на участке трассы Сургут – Нижнесортым.

Причем, «дорожные» базовые станции охватывают не только автостраду, но и близлежащие поселки, дачные территории, месторождения, места отдыха северян.

ИСТОЧНИК KP.RU