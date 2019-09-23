СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-23T07:46:14+03:00

Молодой вартовчанин за наркотики на 8 лет отправится в тюрьму. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый до февраля 2019 года, сговорившись с неизвестным, получил для перепродажи наркотик синтетического происхождения массой 29,1 грамма.

Часть наркотиков он спрятал в многочисленные «тайники-закладки» на территории города, другую часть хранил при себе для дальнейшего сбыта.

Довести свой преступный умысел до конца молодой человек не смог, так как был задержан сотрудниками полиции после размещения очередной закладки. Все полученные им запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU