2019-09-22T15:48:47+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска обнаружили на Иртыше виляющую лодку без водителя

На место выехали спасатели
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханты-Мансийска обнаружили на Иртыше виляющую лодку без водителя. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреЖители Ханты-Мансийска обнаружили на Иртыше виляющую лодку без водителя. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Неуправляемое судно двигалось по реке Иртыш в районе моста «Красный дракон». Сразу три группы спасателей отправились на место происшествия.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, через несколько часов поисков городские спасатели обнаружили лодку на 24-м километре реки Иртыш у песчаного берега. Спасатели предположили, что судовладелец выпал из лодки, а лодка с включенным двигателем продолжила свой путь. При задержании лодки выяснилось, что в ней мирно спал нетрезвый горе-капитан.

На вопрос спасателей, вы понимаете, что могли сами погибнуть, лодка могла перевернуться, попасть под проходящее более крупное судно или врезаться в другую лодку и погубить вас и других людей? Нарушитель ответил тяжелым вздохом.

Мужчина был отстранен от управления, а судно отбуксировано на лодочную станцию. В настоящее время материалы на судовладельца направлены в суд для принятия меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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