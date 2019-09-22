СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-22T14:34:29+03:00

До окончания голосования за благоустройство парка «За Саймой» у сургутян осталось менее недели. Фото с сайта администрации города Сургут

От решения горожан зависят финансирование и очередность обустройства городских скверов и парков

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Эко-парк «За Саймой», сквер «Молодежный», два сквера на территории Дворца торжеств, участок на перекрестке бульвара Свободы и проспекта Ленина: у сургутян осталось менее недели, чтобы решить, какой из этих пяти объектов нужно реконструировать в первую очередь.

Рейтинговое голосование за общественные территории, подлежащих благоустройству в 2020 году, проходит на портале «Открытый регион – Югра».

По данным администрации города Сургут, в голосовании за сургутские объекты благоустройства по-прежнему лидирует, причем с большим отрывом, парк «За Саймой» – самый масштабный проект реконструкции. За него отдано 74,6 процента голосов. Реновация сквера «Молодежный» на втором месте по количеству голосов, «Река встреч» – на третьем. Скверы возле Дворца торжеств делят четвертое место.

Онлайн-голосование доступно до 29 сентября. 30 сентября в Сургуте будет организовано очное голосование. Отдать свой голос привычным способом сургутяне смогут в пунктах по работе с населением по адресам: № 6 (поселок Дорожный, 32), № 9 (улица Щепеткина, 14), № 11 (улица Маяковского, 45/1), № 16 (улица Первопроходцев, 2), № 21 (улица Ленина, 21), № 22 (улица Губкина, 17), № 31 (улица Грибоедова, 3).

ИСТОЧНИК KP.RU