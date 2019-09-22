2019-09-22T11:06:24+03:00
Спорт

В Югре прошел Всероссийский день бега «Кросс нации»

Участие в забеге приняли жители 17 муниципалитетов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Югре прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
Изменить размер текста:

В этом году жители и гости югорской столицы провели свою спортивную субботу на территории Центра зимних видов спорта имени Филипенко.

Начался праздник 21 сентября со старта спортивных забегов. Самые юные участники пробежали 1500 метров, следом за ними 1500 и 2500 метров преодолели ветераны спорта, а уже после на дистанцию 2500 и 3000 метров вышли юноши 2005-2006 годов рождения, а также юноши и девушки 2002-2004 годов рождения. Самые опытные спортсмены пробежали 3000 и 5000 метров.

Пока самые спортивные участники «Кросса нации» соревновались в беге и восстанавливали силы, поедая кашу с чаем, остальные гости праздника состязались в меткости. На территории биатлонного стадиона развернулся небольшой тир, который организовал один из партнеров мероприятия, клуб «Laser Strike», где каждый желающий смог пострелять из лазерной винтовки.

По информации «ЮграМегаСпорт», перед самым стартом помогли всем собравшимся хорошенько размяться инструкторы спортивного клуба «Мой сладкий фитнес», которые настроили стартующих на нужный лад, задали ритм и придали сил на дистанцию.

Большой спортивной семьей присоединились к общему забегу и воспитанники секции семейного дзюдо, которая располагается на территории открытого стадиона «Югра-Атлетикс». Не смогли отказать себе в совместном досуге и остаться в стороне от мероприятия и ватерпольная команда Югры.

Победителем массового забега стал 17-летний Егор Толокнов, который занимается лыжными гонками. Это его четвертое выступление на «Кроссе нации» и вторая победа.

Напомним, в «Кроссе Нации» приняли участие 17 муниципалитетов округа — Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нягань, Лангепас, Югорск, Покачи, Сургут, Мегион, Урай, Березово, Радужный, Кондинский, Белоярский, Березовский, Советский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Октябрьский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске стал одной из площадок югорской «Недели туризма»
Погода в Югре 22 сентября: дожди и сильный ветер
Ханты-Мансийск станет центром речного туризма
При столкновении двух иномарок в Сургуте пострадали 8 человек
Сургутянин украл у знакомого приглянувшийся ему телефон
В Нягани пожарные вывели из охваченного пламенем кафе 20 человек
Погода в Югре 21 сентября: похолодало и небольшие дожди
В Нягани с балкона пятого этажа спасли мужчину
Погорельцам из Нижневартовска правительство округа выделило дополнительные средства
На жительницу Сургута без ее ведома оформили микрозайм
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 3,4% годовых
В Сургутском районе обрушился мост
Сургутянин отдаст выручку от продажи наркотиков государству
Югра проведет налоговый эксперимент для самозанятых граждан
«Электрики» выманили за странные приборы у пенсионеров из Урая 48 тысяч рублей
В Югре МФЦ перейдут на новую систему работы в 2021 году
В Нижневартовске обновляют спортивные площадки
Двух югорчан будут судить за фиктивную прописку иностранцев