СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-22T11:06:24+03:00

В Югре прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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В этом году жители и гости югорской столицы провели свою спортивную субботу на территории Центра зимних видов спорта имени Филипенко.

Начался праздник 21 сентября со старта спортивных забегов. Самые юные участники пробежали 1500 метров, следом за ними 1500 и 2500 метров преодолели ветераны спорта, а уже после на дистанцию 2500 и 3000 метров вышли юноши 2005-2006 годов рождения, а также юноши и девушки 2002-2004 годов рождения. Самые опытные спортсмены пробежали 3000 и 5000 метров.

Пока самые спортивные участники «Кросса нации» соревновались в беге и восстанавливали силы, поедая кашу с чаем, остальные гости праздника состязались в меткости. На территории биатлонного стадиона развернулся небольшой тир, который организовал один из партнеров мероприятия, клуб «Laser Strike», где каждый желающий смог пострелять из лазерной винтовки.

По информации «ЮграМегаСпорт», перед самым стартом помогли всем собравшимся хорошенько размяться инструкторы спортивного клуба «Мой сладкий фитнес», которые настроили стартующих на нужный лад, задали ритм и придали сил на дистанцию.

Большой спортивной семьей присоединились к общему забегу и воспитанники секции семейного дзюдо, которая располагается на территории открытого стадиона «Югра-Атлетикс». Не смогли отказать себе в совместном досуге и остаться в стороне от мероприятия и ватерпольная команда Югры.

Победителем массового забега стал 17-летний Егор Толокнов, который занимается лыжными гонками. Это его четвертое выступление на «Кроссе нации» и вторая победа.

Напомним, в «Кроссе Нации» приняли участие 17 муниципалитетов округа — Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нягань, Лангепас, Югорск, Покачи, Сургут, Мегион, Урай, Березово, Радужный, Кондинский, Белоярский, Березовский, Советский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Октябрьский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU