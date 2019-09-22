2019-09-22T08:48:02+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске стал одной из площадок югорской «Недели туризма»

Обширная программа включает в себя более 50 мероприятий
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске стал одной из площадок югорской «Недели туризма». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске стал одной из площадок югорской «Недели туризма». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября, в автономном округе пройдут мероприятия «Недели туризма».

Так, по данным администрации города Ханты-Мансийск, с 18 по 30 сентября гости и жители Югры смогут принять участие в экскурсионных и игровых программах, тематических квестах, туристических эстафетах, спортивно-развлекательных мероприятиях, выставках местных художников и мастеров национальных промыслов, мастер-классах, посетить краеведческие музеи.

Обширная программа «недели» включает в себя более 50 мероприятий, которые пройдут в Ханты-Мансийске, Лангепасе, Пыть-Яхе, Сургуте, а также в национальных поселках Березовского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Нефтеюганского районов

Окружной центр обещает отметится автоквестом «Ночной турист». В прошлом году за главный приз 20 тысяч рублей боролись аж 27 команд. Полуночные соревнования проходят в Ханты-Мансийске с 2015 года, и за это время игра стала популярным событием городской жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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