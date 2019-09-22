2019-09-22T06:33:39+03:00
Общество

Погода в Югре 22 сентября: дожди и сильный ветер

Объявлено штормовое предупреждение
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 22 сентября: дожди и сильный ветер. Фото из группы "Ханты-Мансийск! в соцсети ВКонтактеПогода в Югре 22 сентября: дожди и сильный ветер. Фото из группы "Ханты-Мансийск! в соцсети ВКонтакте
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Неблагоприятные явления ожидаются в воскресенье днем 22 сентября в центральных и восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском районах, городах Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Радужный, Мегион, Лангепас, Покачи местами ожидаются сильные дожди, по восточной половине округа северо-восточный ветер 11 - 16 метров в секунду, порывы 18 - 23 метров в секунду. Температура воздуха +3,+8 градусов, в южных районах до +13 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-восточный 6 -11 метров в секунду. Температура воздуха +6,+8 градусов.

В Сургуте облачно, дожди. Ветер юго-восточный, восточный 5-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, дожди. Ветер юго-восточный 4-19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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